«В Питере — пять. В «Спартаке» — 22»: Фанаты «Спартака» ответили Шнурову

Москва, , 18:25 — REGNUM Фанаты московского «Спартака» ответили Сергею Шнурову на его песню, посвященную победе «Зенита» над «Спартаком» в матче 4-го тура чемпионата России по футболу.

Объединение спартаковских фанатов «Фратрия» разместило на своей странице в Twitter пост, в котором написано: «В Питере — пять. В «Спартаке» — 22. Свободны».

Таким образом болельщики московского клуба намекают на количество чемпионских титулов, выигранных командами за всю историю советского и российского футбола. «Спартак» 12 раз становился чемпионом СССР и 10 раз — чемпионом России. «Зенит» выигрывал главный футбольный трофей страны пять раз.

Напомним, известный певец и болельщик «Зенита» Сергей Шнуров записал короткую песню, в которой говорится: «Питер не спит, снова гулять! Сделал «Зенит» в Питере — пять!»

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге 6 августа прошел матч 4-го тура чемпионата России по футболу, в котором «Зенит» одержал разгромную победу над московским «Спартаком» со счетом 5:1.

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