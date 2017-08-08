Игроки «Зенита» и «Спартака» пропустят два матча из-за драки на поле

Москва, , 19:00 — REGNUM Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) РФС дисквалифицировал нападающего московского «Спартака» Луиса Адриано и защитника санкт-петербургского «Зенита» Игоря Смольникова на два матча. Об этом 8 августа сообщает «Чемпионат».

"Мы пригласили на заседание Игоря Смольникова и Луиса Адриано. За агрессивное поведение с использованием чрезмерной силы оба футболиста дисквалифицированы на два матча РФПЛ», — приводит издание слова главы КДК Артура Григорьянца.

Напомним, в конце матча между «Зенитом» и «Спартаком» произошел инцидент с участием нападающего «красно-белых» Луиса Адриано и защитника питерцев Дениса Терентьева. В конфликт вмешался одноклубник Терентьева Игорь Смольников. В результате Терентьев получил желтую карточку, а Адриано и Смольников были удалены с поля.

Таким образом, Луис Адриано пропустит встречу против тульского «Арсенала», а также дерби против московского ЦСКА. Смольников не сыграет с «Уралом» и грозненским «Ахматом».

Кроме того, «Зенит» по итогам матча получил от КДК РФС штраф на общую сумму 360 тыс. рублей за различные нарушения со стороны фанатов клуба. «Спартак» за аналогичные действия болельщиков заплатит 190 тыс. рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 августа в Санкт-Петербурге состоялся матч 4-го тура чемпионата России по футболу, в котором «Зенит» принимал московский «Спартак». Матч закончился со счетом 5:1 в пользу клуба из «северной столицы».

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