«Зенит» купил футболиста мадридского «Атлетико»

Санкт-Петербург, , 15:48 — REGNUM Санкт-петербургский «Зенит» приобрел у мадридского «Атлетико» аргентинского полузащитника Матиаса Краневиттера. Об этом 8 августа сообщается на официальном сайте клуба.

«Зенит» и «Атлетико» достигли договоренности о трансфере полузащитника. Контракт между клубом из «северной столицы» футболистом рассчитан на 4 года.

Краневиттер стал четвертым аргентинцем, перешедшим в «Зенит» в нынешнее межсезонье. Ранее игроками санкт-петербургского клуба стали полузащитник Леандро Паредес из «Ромы», нападающий Себастьян Дриусси из «Ривер Плейта», а также защитник Эмануэль Маммана, перешедший из французского «Лиона».

Сообщается, Краневиттер заменит бразильца Эрнани на позиции в центре поля. Ранее стало известно о том, что Эрнани перешел на правах аренды во французский клуб «Сент-Этьен».

Краневиттер является воспитанником аргентинского клуба"Ривер Плейт», за который сыграл в общей сложности 95 матчей. Летом 2015 года он стал игроком мадридского «Атлетико» и на правах аренды продолжил выступать за «Ривер Плейт». С февраля 2016 года играл за «Атлетико» и провел в его составе 11 матчей. В сезоне 2016/17 на правах аренды играл в «Севилье».Краневиттер является чемпионом Аргентины, обладателем Кубка Либертадорес, Суперкубка Южной Америки, Кубка банка Суруга и Южноамериканского кубка. В сентябре 2015 года дебютировал в составе сборной Аргентины, за которую сыграл 8 матчей и выиграл серебряные медали Копа Америка.

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