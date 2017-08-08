Букмекеры назвали фаворита матча между «Реалом» и «МЮ»

Скопье, , 15:22 — REGNUM Букмекеры назвали фаворита матча на Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «Чемпионат».

Букмекеры считают, что больше шансов взять первый европейский клубный трофей сезона имеет «Реал». На победу «королевского клуба» ставки принимаются коэффициентом 2,00.

«Манчестер Юнайтед» считается аутсайдером противостояния. Шансы на его победу оцениваются коэффициентом 3,98. Поставить на ничью в основное время можно за 3,64.

Коэффициент на то, что каждая из команд сумеет забить хотя бы один мяч, составляет 1,70. Самыми вероятными авторами голов считаются Криштиану Роналду (1,70) и Карим Бензема (2,20).

Напомним, в матче за Супекубок УЕФА встретятся мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет 8 августа в столице Македонии — Скопье. «Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов, а «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне одержал победу во втором по значимости европейском клубном турнире — Лиге Европы.

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