Итальянская теннисистка отстранена от соревнований на два месяца за допинг

Рим, , 15:06 — REGNUM Итальянскую теннисистку Сару Эррани дисквалифицировали за употребление запрещенных препаратов. Об этом сообщается на сайте Международной теннисной федерации (ITF).

Срок дисквалификации 30-летней спортсменки составил 2 месяца. В ее пробе от 16 февраля 2017 года был обнаружен препарат, способствующий росту мышечной массы — летрозол. 18 апреля бывшей пятой ракетке мира предъявили обвинение в нарушении антидопинговых правил.

Эррани объяснила ситуацию тем, что ее мать принимает данный препарат, который хранится на кухне. Она отметила, что вещество случайно попало в ее организм вместе с едой.

После того, как она дала признательные показания, суд принял ее версию произошедшего.

Сообщается, что Эррани дисквалифицирована на 2 месяца. Срок отсчитывается с 3 августа. Кроме того, аннулированы все ее результаты в период с 16 февраля до 7 июня 2017 года, когда ей был сдан новый тест, давший отрицательный результат. Она также лишена рейтинговых очков и призовых, выигранных за этот период.

Отметим, что Эррани занимает 98-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Она выиграла за свою карьеру девять турниров WTA в одиночном разряде.

Напомним, российская теннисистка Мария Шарапова была дисквалифицирована на два года за применение мельдония. Позже срок сократили до на 15 месяцев.