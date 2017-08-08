Китайский футболист войдет в Зал славы немецкой лиги DFL

Берлин, , 13:11 — REGNUM Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Второй Бундеслиги (лига DFL), китайский футболист Шао Цзяи станет одним из первых девяти спортсменов, имена которых будут увековечены в недавно созданном Зале славы Второй Бундеслиги.

На сегодняшний день футболист из КНР выступил в 168 матчах немецкой футбольной лиги, выступая за «Мюнхен 1860», «Энерги Котбус» и «Дуйсбург», забив при этом 24 мяча, пишет «Наньцзао жибао».

В настоящее время футболист выступает в Китайской суперлиге за команду «Бэйцзинь гоань», куда спортсмен перешел в 2012 году. Шао Цзяи принял участие в 40 матчах за национальную сборную КНР, отличившись при этом 8 голами и несколькими десятками голевых передач.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, бизнесмен из КНР Тони Ся приобрел английский футбольный клуб «Астон Вилла». Руководство клуба уже подтвердило сделку, сумма которой, по неподтвержденным данным, составила 70 млн фунтов.

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