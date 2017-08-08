«СКА-Хабаровск» одержал первую в сезоне победу

Хабаровск, , 12:56 — REGNUM «СКА-Хабаровск» на стадионе «Стадион имени Ленина» сыграл матч 5-го тура РФПЛ с командой «Анжи». Матч завершился уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

На 69-й минуте сербский форвард Мировслав Маркович забил свой первый гол за российский клуб в дебютном матче сильным ударом по центру после разрезающего паса Руслана Коряна — 1:0.

В конце матча российский хавбэк Николай Калинский удвоил преимущество хозяев — 2:0.

Статистика матча («СКА-Хабаровск"/"Анжи»)

Удары 8/9

Удары в створ 4/4

Владение 49%/51%

Фолы 25/14

«СКА-Хабаровск» одержал первую победу в сезоне и поднялся на 13-е место с 3-мя очками. «Анжи» опустился на 15-ю строчку с 3-мя очками.

Составы на матч:

«СКА-Хабаровск»: Довбня, Эдиев, Пуцко, Дедечко, Габулов, Димидко, Баляйкин, Наваловский, Корян, Маркович, черевко.

«Анжи»: Солосин, Полуяхтов, Мусалов, Фибел, Брызгалов, Липартия, Афонин, Маркелов, Яковлев, Данченко, Базелюк.

Главный арбитр матча: Алексей Матюнин.

Предупреждения: Эдиев — 57, Довбня — 89, Фибел — 90+2.

Голы: Маркович 69 — 1:0, Калинский 90+5 — 2:0.