Футболист «Зенита» отправится в аренду во Францию

Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Эрнани перейдет на правах аренды во французский клуб «Сент-Этьен». Об этом 7 августа сообщает «Спорт-экспресс».

По информации издания, клубы договорились об аренде бразильского полузащитника. Сообщается, что нюансы соглашения будут улажены в ближайшее время, и футболист приступит к тренировкам в составе своего нового клуба.

В июле «Сент-Этьен» сделал предложение «Зениту» по аренде 23-летнего бразильца.

Напомним, «Зенит» приобрел права на футболиста в январе 2017 года за €8 млн у бразильского клуба «Атлетико Паранаэнсе». За это время Эрнани провел в составе команды 9 матчей в чемпионате России и два — в Лиге Европы, не забив ни одного гола.

Напомним также, что в Российской футбольной премьер-лиге действует лимит на легионеров в соответствии с формулой «6+5». То есть на поле в составе одной команды одновременно не могут выйти более шести иностранных игроков. Российских футболистов в составе должно быть не менее пяти.

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