«В Питере — пять»: Шнуров спел о победе «Зенита» над «Спартаком»

Санкт-Петербург, , 12:01 — REGNUM Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров исполнил короткую песню, посвященную победе санкт-петербургского «Зенита» над московским «Спартаком». Ролик размещен в социальной сети Instagram.

В основу импровизации легла известная композиция Шнурова «В Питере — пить». Таким образом, Шнуров, являющийся болельщиком «Зенита», поздравил клуб из северной столицы с победой над действующим чемпионом России.

«Питер не спит, снова гулять! Сделал «Зенит» в Питере — пять!» — поет Шнуров.

Напомним, 6 августа в Санкт-Петербурге состоялся матч 4-го тура чемпионата России по футболу, в котором «Зенит» принимал московский «Спартак». Матч закончился со счетом 5:1 в пользу клуба из «северной столицы».

Голы в составе «Зенита» записали на свой счет Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев. Гол в свои ворота забил вратарь «Спартака» Артем Ребров. Единственный гол «красно-белых» провел с пенальти Квинси Промес.

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