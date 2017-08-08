Российский бегун Шубенков выиграл серебро на ЧМ по легкой атлетике

Лондон, , 08:30 — REGNUM На проходящем в Лондоне чемпионате мира по лёгкой атлетике российский спортсмен Сергей Шубенков завоевал серебряную медаль в беге на 110 м с барьерами.

Шубенков пробежал дистанцию за 13,14 секунды и всего на десять сотых секунды отстал от финишировавшего первым бегуна из Ямайки Омара Маклеода, результат которого составил 13,04 секунды.

Бронза досталась представителю Венгрии Балажу Байи, который показал результат в 13,28 секунды.

Напомним, российские спортсмены выступают на чемпионате мира по легкой атлетике под нейтральными флагами. Российской делегации запрещено демонстрировать национальную символику, а также исполнять национальный гимн.

Запрет вызван тем, что Международная ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) полностью дисквалифицировала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА). Это произошло после того, как независимая комиссия WADA обвинила Россию в нарушениях антидопинговых правил.

Чемпионат мира по лёгкой атлетике проходит в Лондоне с 4 по 13 августа. В нем участвуют 19 российских спортсменов, которые имеют индивидуальный допуск к участию в международных соревнованиях.