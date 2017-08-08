«Реал» и «Манчестер Юнайтед» сыграют за Суперкубок УЕФА

Скопье, , 08:01 — REGNUM Первый в новом сезоне европейский клубный трофей разыграют между собой мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед». Команды поборются за Суперкубок УЕФА. Матч пройдет 8 августа в столице Македонии — Скопье.

«Реал» является действующим победителем Лиги чемпионов. В сезоне 2016/17 команда в финале обыграла итальянский «Ювентус» со счетом 4:1. Дублем в том матче отметился Криштиану Роналду.

«Манчестер Юнайтед» под руководством бывшего наставника мадридцев Жозе Моуринью одержал победу во втором по значимости европейском клубном турнире — Лиге Европы. В финале «манкунианцы» обыграли амстердамский «Аякс» со счетом 2:0.

Ранее команды встречались между собой 12 раз. На данный момент преимущество на стороне «Реала». «Сливочные» одержали 4 победы, пять матчей завершились вничью и три победы в активе «красных дьяволов». По забитым мячам лидируют также «мадридцы» — 22 гола против 20.

Последний раз команды встречались 23 июля 2017 года. Тогда в рамках Международного кубка чемпионов победил «Манчестер Юнайтед». Основное и дополнительное время завершилось вничью — 1:1, а в серии пенальти победу праздновали «красные дьяволы» — 2:1.

Напомним, матч за Суперкубок УЕФА традиционно проводится в начале каждого сезона. За трофей борются победители двух главных европейских турниров — Лиги чемпионов и Лиги Европы.

Мадридский «Реал» трижды выигрывал Суперкубок — в 2002, 2014 и 2016 годах. «Манчестер Юнайтед» становился обладателем этого трофея один раз — в 1991 году.

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