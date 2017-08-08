Экс-игрок «Зенита» может перейти в «Спартак»

Москва, , 07:23 — REGNUM Бывший защитник «Зенита», выступающий ныне за испанскую «Валенсию», Эсекьель Гарай может перейти в московский «Спартак». Об этом сообщает издание Superdeporte.

По информации издания, «Спартак» готов предложить «Валенсии» более €20 млн за 30-летнего аргентинца. Помимо «красно-белых», на игрока претендуют итальянские гранды «Ювентус» и «Интер». Так, «Ювентус» ведет переговоры с испанским клубом и может предложить также Томаса Ринкона в качестве бонуса для «Валенсии».

Ранее также сообщалось, что «Интер» направил запрос в испанский клуб с предложением отдать Гарая в аренду. «Валенсия», в свою очередь, хочет заработать на продаже Гарая €25 млн.

Напомним, Гарай выступал за санкт-петербургский «Зенит» с 2014 по 2016 год, в составе которого провел 75 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи.

Летом 2016 года аргентинец перешел в испанскую «Валенсию» и провел в ее составе один сезон, сыграв в 27 матчах и забив 4 мяча.

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