«Спарта» одержала минимальную победу над «Младой»

Прага, 7 августа 2017, 19:54 — REGNUM 7 августа на стадионе «Местски стадион» команды «Млада Болеслав» и «Спарта Прага» сыграли 2-й тур Чешкской Премьер-лиги. Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.
На 28-й минуте чешский форвард Давид Лафата открыл счет, замкнув навес Жонатана Биабиани с правого фланга атаки — 0:1.
Статистика матча («Млада Болевлав"/"Спарта Прага»)
Удары 7/9
Удары в створ 3/5
Владение 46%/54%
«Спарта» набрала 4 очка и поднялась на 4-е место. «Млада Болеслав» опустилась на 14-ю строчку без очков.
Составы на матч:
«Млада»: Веймола, Флейсман, Дуглас, Стронати, Кмовс, Янош, Матейовски, Пржикрыл, Паушек, Такакс, Комличенко.
«Спарта»: Коубек, Цивич, Маречек, Стетина, Загустел, Бен Хаим, Маджек, Сачек, Фридек, Биабиани, Лафата.
Главный арбитр матча: Жилек.
Предупреждения: Стронати — 26, Цивич — 54, Сачек — 90+3.
Голы: Лафата 28 — 0:1.