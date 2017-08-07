«Спарта» одержала минимальную победу над «Младой»

Прага, , 19:54 — REGNUM 7 августа на стадионе «Местски стадион» команды «Млада Болеслав» и «Спарта Прага» сыграли 2-й тур Чешкской Премьер-лиги. Матч завершился минимальной победой гостей со счетом 1:0.

На 28-й минуте чешский форвард Давид Лафата открыл счет, замкнув навес Жонатана Биабиани с правого фланга атаки — 0:1.

Статистика матча («Млада Болевлав"/"Спарта Прага»)

Удары 7/9

Удары в створ 3/5

Владение 46%/54%

«Спарта» набрала 4 очка и поднялась на 4-е место. «Млада Болеслав» опустилась на 14-ю строчку без очков.

Составы на матч:

«Млада»: Веймола, Флейсман, Дуглас, Стронати, Кмовс, Янош, Матейовски, Пржикрыл, Паушек, Такакс, Комличенко.

«Спарта»: Коубек, Цивич, Маречек, Стетина, Загустел, Бен Хаим, Маджек, Сачек, Фридек, Биабиани, Лафата.

Главный арбитр матча: Жилек.

Предупреждения: Стронати — 26, Цивич — 54, Сачек — 90+3.

Голы: Лафата 28 — 0:1.