На поддержку тамбовского спорта в этом году направят более 40 млн рублей

Тамбов, , 17:02 — REGNUM В 2017 году для реализации программ «Доступная среда на 2011−2020 годы» и «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016−2020 годы» управление по физической культуре и спорту Тамбовской области получило порядка 36 миллионов рублей из федерального бюджета и около 6 миллионов рублей из регионального. Эти средства получат две специализированные детско-юношеские спортивные школы олимпийского резерва Тамбовской области, а также организации, осуществляющие подготовку спортивного резерва для сборных команд страны. Кроме того, деньги выделены учреждениям спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту.

Глава администрации области Александр Никитин сам ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и активно поддерживает это направление.

«Я горжусь победами тамбовских спортсменов, и мы делаем все возможное для развития спорта в регионе», — говорит он.

Основная сумма — более 23 миллионов рублей — была направлена на приобретение спортивного оборудования двух специализированных детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва Тамбовской области — СДЮСШОР «Центр единоборств имени Е.Т. Артюхина» и СДЮСШОР «Центр подготовки спортсменов по циклическим и игровым видам спорта».

«На полученные средства мы планируем обновить оборудование в спортивных залах, приобрести новый инвентарь для проведения тренировочных занятий, экипировку для спортсменов. В планах — покупка борцовских ковров, татами, боксерских рингов и груш, спортивных тренажеров, кимоно для спортсменов отделения дзюдо, спортивного трико для спортсменов отделения греко-римской борьбы и других необходимых для занятий вещей», — отметил директор «Центра единоборств имени Е.Т. Артюхина» Сергей Минаев.

В «Центре подготовки спортсменов по циклическим и игровым видам спорта» на выделенные средства закупят, в первую очередь, судейскую систему электронного хронометража. Ее наличие — обязательное условие для проведения всероссийских соревнований. Кроме того, будут приобретены легкоатлетические барьеры, секундомеры, конькобежные коньки, ролики, конькобежные лезвия, тренажеры для плавания, планшеты для зимнего ориентирования, компостеры, тренажеры.

Новое оборудование поможет ставить новые спортивные рекорды как перспективным, так и начинающим атлетам.

Адресную финансовую помощь в размере 8 миллионов рублей получат и организации, осуществляющие подготовку спортивного резерва для сборных команд страны. Деньги пойдут на экипировку, организацию тренировочного процесса и участие в соревнованиях спортсменов, входящих в состав сборных команд России по базовым видам спорта. Напомним, на Тамбовщине базовыми видами спорта являются баскетбол, футбол, легкая атлетика, дзюдо, бокс, греко-римская борьба, тхэквондо, а также адаптивные виды — спорт глухих, слепых, лиц с ПОДА и ЛИН.

Около 10,5 миллиона рублей будет направлено на поддержку учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту, мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения. На эти средства будет закуплен необходимый для занятий инвентарь и экипировка.

В управлении по физической культуре и спорту области отмечают, что в регионе систематически занимаются физической культурой более 18 тысяч человек, имеющих инвалидность. 375 спортивных объектов оборудованы для посещения лицами с ограниченными возможностями здоровья: оснащены пандусами, подъемниками и другими приспособлениями.