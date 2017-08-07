Президент «ПСЖ» рассказал о подробностях перехода Неймара

Париж, , 11:44 — REGNUM Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился подробностями того, как проходила сделка по переходу нападающего Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ». Об этом сообщает издание Goal.

По словам Аль-Хелаифи, когда руководство Испанской федерации футбола пыталось заблокировать трансфер, ему позвонили из «Барселоны» и предложили вместе решить этот вопрос.

«Хочу поблагодарить «Барселону», их президента за то, что они сделали. Это один из лучших клубов в мире», — приводит издание слова Аль-Хелаифи.

Он также добавил, что начал думать о приобретении Неймара ещё три года назад. Однако сделку удалось осуществить только сейчас, после того, как были продуманы детали ведения переговоров с каталонским клубом.

Напомним, ранее Профессиональная футбольная лига Испании (LFP) заблокировала возможность трансфера нападающего «Барселоны» Неймара во французский клуб «ПСЖ». Причиной стало то, что, по мнению руководства LFP, существовала высокая вероятность судебного разбирательства между руководством «Барселоны» и отцом Неймара, представляющего интересы футболиста.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа стало известно о том, что Неймар перешел в «ПСЖ». Трансфер форварда составил рекордные €222 млн, что сделало его самым дорогим футболистом в истории.

Неймар провел в составе «Барселоны» 186 матчей, в которых забил 106 голов. За время, проведенное в клубе, он стал двухкратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании и победителем Лиги чемпионов.

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