«Барселона» предложила за игрока «Боруссии» €70 млн

Барселона, Испания, , 10:15 — REGNUM Нападающий дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле может перейти в «Барселону». Об этом сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, каталонский клуб сделал предложение дортмундской «Боруссии» по трансферу форварда. «Сине-гранатовые» предложили за Дембеле €70 млн.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке заявил о сумме в € 100 млн за нападающего. По мнению Ватцке, такой суммы для приобретения Дембеле будет недостаточно.

Напомним, 20-летний французский нападающий стал игроком «Боруссии» в 2016 году, куда он перешел из «Ренна». В составе дортмундской команды он сыграл в 49 матчах, забил 10 голов и сделал 21 голевую передачу.

Отметим, что «Барселона», которая играет по схеме 4−3-3, ищет замену ушедшему в «ПСЖ» нападающему Неймару. В прошлом сезоне в нападении у каталонцев, помимо Неймара, играли Лионель Месси и Луис Суарес.

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