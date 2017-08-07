Каррера объяснил причину разгромного поражения от «Зенита»

Москва, , 08:37 — REGNUM Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал разгромное поражение, от «Зенита» в матче 4-го тура российской премьер-лиги.

«Я предпочитаю один раз проиграть 0:5, чем пять раз по 0:1. Когда тебе забивают пять голов, надо остановиться, задуматься и сделать выводы, чтобы такое больше не повторилось», — приводит слова Карреры «Чемпионат».

Он также отметил, что в первом тайме его команда играла хорошо, но совершила две ошибки, которыми воспользовался «Зенит». По мнению итальянского специалиста, команда может проигрывать матчи, но никогда нельзя терять голову.

«Мне абсолютно не нравится то, что произошло», — резюмировал Каррера.

На вопрос об ошибке голкипера «красно-белых» Артема Реброва, который забил мяч в собственные ворота, Каррера ответил, что не ошибается только тот, кто не играет в футбол.

Напомним, 6 августа в Санкт-Петербурге прошел матч 4-го тура чемпионата России по футболу, в котором «Зенит» принимал московский «Спартак». Матч завершился со счетом 5:1 в пользу клуба из «северной столицы».

В составе «Зенита» отличились Александр Кокорин, Александр Ерохин, Доменико Кришито и Далер Кузяев, еще один гол забил вратарь «Спартака» Артем Ребров в свои ворота. Единственный гол «Спартака» забил с пенальти Квинси Промес.

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