Теннисистка Макарова выиграла турнир в Вашингтоне

Вашингтон, , 07:40 — REGNUM Российская теннисистка Екатерина Макарова стала победительницей турнира в Вашингтоне. В финале она одержала победу над представительницей Германии Юлией Гёргес.

Финальный матч, продолжавшийся 2 часа 10 минут, завершился со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:0 в пользу российской теннисистки.

Макарова проиграла первый сет, однако уже в следующей партии сумела переломить ход встречи и выиграть на тай-брейке со счетом 7:2. В решающей партии российская теннисистка не оставила сопернице шансов, не позволив ей взять ни одного гейма.

Макарова реализовала в этом матче 5 из 10 брейк-пойнтов, а также 3 раза подала навылет и допустила 7 двойных ошибок. На счету Гёргес 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 3 из 8 реализованных брейков.

Отметим, что эта победа стала для Макаровой третьей в карьере. Ранее она становилась обладательницей главного приза турниров в Истбурне в 2010 году и Паттайе в 2014 году, а также олимпийской чемпионкой в парном разряде в 2016 году.