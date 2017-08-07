На бывшего игрока «Зенита» напали из-за шарфа «Спартака»

Санкт-Петербург, , 07:16 — REGNUM Экс-футболист «Зенита» Александр Панов подвергся нападению фанатов команды из Санкт-Петербурга. Об этом 7 августа сообщает «Чемпионат».

Инцидент произошел после матча 4-го тура российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» встречался с действующим чемпионом страны «Спартаком».

Сообщается, что агрессивные действия фанатов были вызваны тем, что Панов обещал прогуляться в Санкт-Петербурге в шарфе «Спартака», а затем выполнил свое обещание. До матча он заявлял, что ему нечего бояться и что люди относятся к этому вполне адекватно. Отметим, что Панов является болельщиком «Спартака» и владельцем абонемента на домашние матчи клуба.

Напомним, в матче 4-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» с разгромным счетом победил «Спартак». Матч завершился со счетом 5:1.

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