Международные соревнования по триатлону «закроют» Казанку на два дня

Казань, , 05:37 — REGNUM

На реке Казанке в связи с проведением международных соревнований по триатлону Ironstyle 25 и 26 августа будут введены ограничения на использование судов, гидроциклов и байдарок. В первый день запрет будет действовать с 14:00 до 18:00, а во второй — с 6:00 до 14:00, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на постановление Кабинета министров Татарии.

Для контроля за соблюдением запрета в эти дни на реке будут дежурить сотрудники ГУ МЧС по республике.

По информации организаторов соревнования, они стартуют 25 августа с детского забега «Starkids». В нём примут участие от совсем малышей-дошколят, которые могут «бежать» на руках у родителей, до 12-летних подростков. Забег стартует на Кремлёвской набережной. В этот же день пройдёт и женский забег, в котором смогут принять участие горожанки и гостьи города от 16 лет.

Непосредственно само соревнование начнётся 26 августа. Этап IRONSTAR SPRINT TRIATHLON KAZAN 2017 включает в себя 0,75 км плавания, 20 км велогонки и 5 км бега. А международные соревнования IRONSTAR 113 KAZAN 2017 — это уже 1,93 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега.

Напомним, Ironstar проходит в Казани во второй раз. Плавательный этап пройдёт в открытой акватории реки Казанки напротив Дворца земледельцев. В 2015 году здесь прошли соревнования по плаванию на открытой воде в рамках Чемпионата мира по водным видам спорта.

Велотрасса проложена от Кремлевской дамбы до моста Миллениум, а беговой этап проходит по набережной Казанки.