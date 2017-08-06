«Зенит» сенсационно разгромил «Спартак» — 5:1

Санкт-Петербург, , 22:00 — REGNUM 6 августа «Зенит» и «Спартак» сыграли матч 4-го тура РФПЛ на стадионе «Крестовский». Матч завершился со счетом 5:1 в пользу «бело-голубых».

На 36-й минуте матча российский форвард Александр Кокорин открыл счет ударом с острого угла после проникающего паса Себастьяна Дриусси — 1:0.

Через 9 минут российский оттянутый полузащитник Александр Ерохин удвоил преимущество хозяев, замкнув прострел Далера Кузяев с правого фланга — 2:0.

На 57-й минуте итальянский правый защитник Доменико Кришито довел счет до разгромного после ассиста Леандрро Паредеса — 3:0.

На 63-й минуте опорный полузащитник Далер Кузяев забил четвертый мяч в ворота Артем Ребров — 4:0. Ассистом отметился Себастьян Дриусси — 4:0.

На 72-й минуте голландский вингер Квинси Промес отыграл один мяч ударом с пенальти — 4:1.

Через 5 минут Ребров закинул мяч в свои ворота — 5:1.

Статистика матча («Зенит"/"Спартак»)

Удары 6/9

Удары в створ 5/3

Владение 57%/43%

Фолы 5/15

Благодаря этой победе «Зенит» поднялся на 1-е место, набрав 12 очков. «Спартак» опустился на 10-е место с 4-мя очками.

Составы на матч:

«Зенит»: Лунев, Кришито, Смольников, Маммана, Иванович, Паредес, Кузяев, Ерохин, Кокорин, Дриусси, Шатов.

«Спартак»: Ребров, Джикия, Боккетти, Комбаров, Ещенко, Глушаков, Промес, Фернандо, Самедов, Попов, Адриано.

Главный арбитр матча: Михаил Вилков.

Предупреждения: Джикия — 27, Глушаков — 35, Паредес — 40, Комбаров — 45, Фернандо — 90+4, Терентьев — 90+4.

Удаления: Фернандо — 90+4, Смольников — 90+4.

Голы: Кокорин 36 — 1:0, Ерохин 45 — 2:0, Кришито 57 — 3:0, Кузяев 63 — 4:0, Промес (пен) 72 — 4:1, Ребров (авг) 77 — 5:1.