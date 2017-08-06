«Краснодар» вырвал ничью у «Урала» в конце матча

Краснодар, 6 августа 2017, 21:58 — REGNUM 6 августа «Краснодар» и «Урал» сыграли матч 4-го тура РФПЛ на стадионе «Краснодар». Матч завершился со счетом 0:1 в пользу гостей из Екатеринбурга.
На 15-й минуте матча армянский защитник Вараздат Ароян открыл счет ударом головы после навеса Николая Димитрова со штрафного — 0:1.
В компенсированное время шведский защитник Андреас Гранквист сравнял счет ударом с пенальти — 1:1.
Статистика матча («Краснодар"/"Урал»)
Удары 17/8
Удары в створ 10/2
Владение 59%/41%
Фолы 16/7
На данный момент «Урал» идет на 9-м месте с 6-ю очками. «Краснодар» поднялся на 5-ю строчку, набрав 7 очков.
Составы на матч:
«Краснодар»: Синицын, Мартынович, Гранквист, Рамирес, Петров, Газинский, Подберезкин, Каборе, Клаессон, Мамаев, Жоаозиньо.
«Урал»: Годзюр, Ароян, Балажиц, Меркулов, Бикфалви, Димитров, Григорьев, Фидлер, Емельянов, Ильин.
Главный арбитр матча: Алексей Николаев.
Предупреждения: Фидлер — 12.
Голы: Ароян 15 — 0:1, Гранквист 90+1 — 1:1.