«Арсенал» оказался сильнее «Челси» в серии пенальти

Лондон, 6 августа 2017, 18:09 — REGNUM 6 августа Суперкубок Англии был разыгран между командами «Арсенал» и «Челси». Матч завершился со счетом 1:1.
В дебюте второго тайма нигерийский латераль Виктор Мозес открыл счет после ассиста Гари Кэхилла — 0:1.
В конце матча боснийский левый защитник Сеад Колашинац сравнял счет после ассиста Гранита Джаки — 1:1.
Статистика матча («Арсенал"/"Челси»)
Удары 16/7
Удары в створ 10/6
Владение 55%/45%
Фолы 8/12
Составы на матч:
«Арсенал»: Чех, Мертезахер, Холдинг, Монреаль, Чемберлен, Ивоби, Уэлбек, Беллерин, Джака, Эль-Ненни, Ляказетт.
«Челси»: Куртуа, Кэхилл, Аспиликуэта, Луис, Алонсо, Фабрегас, Канте, Педро, Мозес, Виллиан, Батшуайи.
Главный арбитр матча: Роберт Мэдли.
Предупреждения: Аспиликуэта — 13, Беллерин — 15, Алонсо — 35, Виллиан — 37.
Удаления: Педро — 80.
Голы: Мозес 46 — 0:1, Колашнац 82 — 1:1.
Серия пенальти: Кэхилл — 0:1, Уолкотт — 1:1, Монреаль — 2:1, Куртуа — 2:1, Мората — 2:1, Чемберлен — 3:1, Жиру — 4:1.