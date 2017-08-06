«Арсенал» оказался сильнее «Челси» в серии пенальти Спорт Голами отметились Виктор Мозес (46) и Сеад Колашинац (82) AnnRos Футбол Лондон, , 18:09 — REGNUM 6 августа Суперкубок Англии был разыгран между командами «Арсенал» и «Челси». Матч завершился со счетом 1:1. В дебюте второго тайма нигерийский латераль Виктор Мозес открыл счет после ассиста Гари Кэхилла — 0:1. В конце матча боснийский левый защитник Сеад Колашинац сравнял счет после ассиста Гранита Джаки — 1:1. Статистика матча («Арсенал"/"Челси») Удары 16/7 Удары в створ 10/6 Владение 55%/45% Фолы 8/12 Составы на матч: «Арсенал»: Чех, Мертезахер, Холдинг, Монреаль, Чемберлен, Ивоби, Уэлбек, Беллерин, Джака, Эль-Ненни, Ляказетт. «Челси»: Куртуа, Кэхилл, Аспиликуэта, Луис, Алонсо, Фабрегас, Канте, Педро, Мозес, Виллиан, Батшуайи. Главный арбитр матча: Роберт Мэдли. Предупреждения: Аспиликуэта — 13, Беллерин — 15, Алонсо — 35, Виллиан — 37. Удаления: Педро — 80. Голы: Мозес 46 — 0:1, Колашнац 82 — 1:1. Серия пенальти: Кэхилл — 0:1, Уолкотт — 1:1, Монреаль — 2:1, Куртуа — 2:1, Мората — 2:1, Чемберлен — 3:1, Жиру — 4:1.

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