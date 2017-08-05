«Бавария» — обладатель Суперкубка Германии

Берлин, , 23:39 — REGNUM Суперкубок Германии на стадионе «Сигнал Идуна Парк» был разыгран между командами «Боруссией Дортмунд» и «Баварией». Матч завершился со счетом 2:2 (4:5 по пенальти).

На 12-й минуте матча американский атакующий полузащитник Кристиан Пулишич открыл счет точным ударом в дальний угол — 1:0.

Через 6 минут второй лучший бомбардир Бундеслиги прошлого сезона Роберт Левандовски сравнял счет после ассиста Джошуа Киммиха — 1:1.

На 71-й минуте габонский форвард Пьер-Эмерик Обамеянг вывел «шмелей» вперед ударом «парашютом» через вратаря — 2:1.

На 88-й минуте польский защитник Лукаш Пищек срезался мяч в свои ворота после удара с острого угла — 2:2.

Статистика матча («Боруссия"/"Бавария»)

Удары 12/19

Удары в створ 8/11

Владение 48%/52%

Фолы 16/14

Составы на матч:

«Боруссия»: Бюрки, Загаду, Бартра, Сократис, Пищек, Шахин, Дауд, Кастро, Дембеле, Обамеянг, Пулишич.

«Бавария»: Ульрайх, Хуммельс, Мартинес, Рафинья, Киммих, Руди, Видаль, Толиссо, Рибери, Левандовски, Мюллер.

Главный арбитр матча: Феликс Цваер.

Предупреждения: Сократис — 17, Загаду — 53, Левандовски — 69, Видаль — 74, Роде — 86, Пасслак — 90+3.

Голы: Пулишич 12 — 1:0, Левандоски 18 — 1:1, Обамеянг 71 — 2:1, Пищек 88 (авг) — 2:2.

Серия пенальти: Левандовски — 0:1, Дембеле — 1:1, Рибери — 1:2, Филипп — 2:2, Киммих — 2:2, Обамеянг — 3:2, Руди — 3:3, Роде — 3:3, Видаль — 3:4, Кастро — 4:4, Зюле — 4:5, Бартра — 4:5.