«Локомотив» одержал трудовую победу над «СКА-Хабаровск»

Дортмунд, Германия, 5 августа 2017, 23:20 — REGNUM 5 августа на стадионе «РЖД Арена» был разыгран матч 4-го тура РФПЛ между командами «Локомотив» и «СКА-Хабаровск». Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.
На 75-й минуте российский плеймейкер Алексей Миранчук открыл счет точным ударом со штрафного в дальнюю «девятку» — 1:0.
Статистика матча («Локомотив"/"СКА-Хабаровск»)
Удары 18/4
Удары в створ 4/3
Владение 53%/47%
Фолы 11/19
На данный момент «Локомотив» поднялся на первую строчку с 12-ю очками. «СКА-Хабаровск» опустился на последнее место.
Составы на матч:
«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Кверквеля, Баринов, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Рыбус, Фернандеш, Фарфан, Миранчук.
«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Тишкин, Пуцко, Баляйкин, Гришко, Навалоский, Габулов, Никифоров, Димидко, Дедечко, Кобялко.
Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.
Предупреждения: Димидко — 49, Баляйкин — 61.
Голы: Миранчук 75 — 1:0.