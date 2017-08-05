«Локомотив» одержал трудовую победу над «СКА-Хабаровск»

Дортмунд, Германия, , 23:20 — REGNUM 5 августа на стадионе «РЖД Арена» был разыгран матч 4-го тура РФПЛ между командами «Локомотив» и «СКА-Хабаровск». Матч завершился минимальной победой хозяев со счетом 1:0.

На 75-й минуте российский плеймейкер Алексей Миранчук открыл счет точным ударом со штрафного в дальнюю «девятку» — 1:0.

Статистика матча («Локомотив"/"СКА-Хабаровск»)

Удары 18/4

Удары в створ 4/3

Владение 53%/47%

Фолы 11/19

На данный момент «Локомотив» поднялся на первую строчку с 12-ю очками. «СКА-Хабаровск» опустился на последнее место.

Составы на матч:

«Локомотив»: Гильерме, Пейчинович, Кверквеля, Баринов, Игнатьев, Тарасов, Денисов, Рыбус, Фернандеш, Фарфан, Миранчук.

«СКА-Хабаровск»: Криворучко, Тишкин, Пуцко, Баляйкин, Гришко, Навалоский, Габулов, Никифоров, Димидко, Дедечко, Кобялко.

Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.

Предупреждения: Димидко — 49, Баляйкин — 61.

Голы: Миранчук 75 — 1:0.