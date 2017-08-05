«Динамо» разгромил «Амкар»

Москва, , 19:24 — REGNUM 5 августа «Динамо» и «Амкар» сыграли 4-й тур РФПЛ на стадионе «Арена Химки». Матч завершился победой хозяев со счетом 3:0.

В начале второго тайма атакующий полузащитник сборной России Кирилл Панченко открыл счет точным ударом в дальний угол после ассиста Самбы Сов — 1:0.

Через 15 минут российский полузащитник Александр Зотов удвоил преимущество хозяев сильным ударом в ближний угол — 2:0.

Под конец матча бразильский экс-форвард «Краснодара» Вандерсон довел счет до разгромного — 3:0. Голевую передачу на свой счет записал Александр Зотов — 3:0.

Статистика матча («Динамо"/"Амкар»)

Удары 7/9

Удары в створ 4/4

Владение 51%/49%

Фолы 15/19

Благодаря этой победе «Динамо» поднялся на 10-е место, набрав 4 очка. «Амкар» опустился на последнее место без очков и забитых голов.

Составы на матч:

«Динамо»: Шунин, Морозов, Хольмен, Шунич, Терехов, Ионов, Панченко, Зотов, Сов, Ташаев, Вандерсон.

«Амкар»: Нигматуллин, Милькович, Занев, Конде, Идову, Гол, Баланович, Костюков, Рязанцев, Салугин.

Главный арбитр матча: Евгений Турбин.

Предупреждения: Зайцев — 42, Салугин — 76.

Голы: Панченко 49 — 1:0, Зотов 64 — 2:0, Вандерсон 82 — 3:0