В день матча «Зенита» со «Спартаком» болельщиков просят за руль не садиться

Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM Власти Санкт-Петербурга обратились к болельщикам, которые планируют посетить предстоящий матч «Зенита» с московским «Спартаком», с просьбой добираться до стадиона на Крестовском острове на общественном транспорте и не приезжать на личных автомобилях.

Матч 4-го тура Чемпионата России между «Зенитом» и «Спартаком пройдёт 6 августа на стадионе «Санкт-Петербург Арена». Начало матча в 20:00.

«На территории Крестовского острова будут вводиться ограничения на движение личного автотранспорта, а припаркованные с нарушениями автомобили будут эвакуироваться», — предупредили 4 августа в комитете по транспорту Санкт-Петербурга.

Болельщикам предложено добираться до стадиона на общественном транспорте несколькими способами, уже знакомыми по матчам Кубка Конфедераций.

Можно приехать на метро до станции «Крестовский остров». Как правило, при усилении пассажиропотока перед матчами эту станцию закрывают на вход, и все эскалаторы включают на подъем прибывающих зрителей.

Кроме того, добраться до Крестовского острова можно на автобусах-шаттлах S3, S4, S6, которые будут курсировать перед началом матча с 18:00 до 20:00 и после окончания матча с 22:00 до 24:00.

Шаттл S3 будет отправляться от станции метро «Петроградская», шаттл S4 от станции метро «Выборгская» — прибывать они будут на автобусную станцию «Крестовский остров». Шаттл S6 будет идти от метро «Чкаловская» и прибывать на Крестовский остров в месте пересечения Морского проспекта и Прожекторной улицы.

В день матча, 6 августа, с 17:00 прекращается работа наземного городского общественного транспорта на Крестовском острове. Маршруты автобусов будут направлены по измененным трассам.

Как сообщила пресс-служба ФК «Зенит», в четверг, 3 августа, на стадионе «Санкт-Петербург» во время матча «Зенита» с командой «Бней-Иегудой» (Израиль) в рамках Еврокубков присутствовали 45 670 зрителей. Это новый рекорд в российской истории клуба «Зенит».

Самым посещаемым за последние 30 лет матчем команды с берегов Невы остается встреча «Зенита» с киевским «Динамо» в 1988 году, когда стадион им. Кирова принял 61 тысячу болельщиков.