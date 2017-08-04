Бабаев о сопернике ЦСКА в ЛЧ: «Очень серьезный»

Москва, , 15:14 — REGNUM Швейцарский футбольный клуб «Янг Бойз», который достался в соперники московскому ЦСКА в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов (ЛЧ), является очень серьезным соперником. Об этом заявил «Р-Спорт» генеральный директор «армейцев» Роман Бабаев.

«Это ЛЧ, поэтому любой соперник очень серьезный, — говорит Бабаев. — «Янг Бойз», может, не обладает известным именем в европейском футболе, но зато на протяжении последних лет выбил донецкий «Шахтер» и в этом году киевское «Динамо».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 августа в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф ЛЧ. Московскому ФК ЦСКА на этой стадии турнира будет противостоять швейцарский клуб «Янг Бойз». Первый матч российский клуб проведет на выезде.

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