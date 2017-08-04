«Краснодар» и «Зенит» узнали соперников по Лиге Европы

Ньон, Швейцария, , 15:10 — REGNUM В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги Европы, в результате которой своих соперников узнали российские клубы «Зенит» и «Краснодар».

«Зениту» на этой стадии турнира будет противостоять клуб из Нидерландов «Утрехт», который в предыдущем раунде прошел польский «Лех». А «Краснодар» сыграет против сербской «Црвены Звезды», уверенно обыгравшей пражскую «Спарту»

Среди других пар отметим противостояние «Панатинаикоса» и «Атлетика» из Бильбао, а также македонской «Шкендии» и итальянского «Милана».

Первые матчи пройдут 17 августа, ответные запланированы на 24 августа. Победители этого раунда пройдут в групповой этап, где присоединятся к тем клубам, которые уже получили пропуск в этот раунд соревнований. Жеребьёвка группового этапа состоится 25 августа.

Напомним, «Краснодар» в третьем квалификационном раунде одержал победу над датским клубом «Люнгбю» с общим счетом 5:2 по сумме двух матчей, а «Зенит» преодолел барьер в виде клуба «Бней Йегуда» из Израиля (2:1).

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