Видео: Фанаты «Барселоны» сжигают футболки Неймара

Барселона, Испания, , 14:54 — REGNUM Фанаты «Барселоны» сжигают футболки бразильского нападающего Неймара, который перешел из каталонского клуба в «ПСЖ». Об этом сообщает издание Marca.

Фанаты недовольны тем, что футболист решил покинуть команду и перейти во французский клуб. Большинство болельщиков считает 25-летнего бразильца предателем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «ПСЖ» официально объявил о трансфере нападающего Неймара, который подписал с французским клубом контракт сроком на пять лет.

Неймар стал самым дорогим футболистом в истории мирового футбола. За его переход руководство «ПСЖ» заплатило € 222 млн. Предыдущий рекорд принадлежал полузащитнику Гарету Бэйлу, который перешел из «Тоттенхэма» в мадридский «Реал» за € 100 млн в 2013 году.

Напомним, Неймар стал игроком «Барселоны» в 2013 году. Он перешел в стан «сине-гранатовых» из бразильского «Сантоса». В составе «Барселоны» он провел 186 матчей и забил 106 голов, став двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании и победителем Лиги чемпионов.

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