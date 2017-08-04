ЦСКА узнал соперника по Лиге чемпионов

Москва, , 14:28 — REGNUM В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Московскому ЦСКА на этой стадии турнира будет противостоять швейцарский клуб «Янг Бойз». Первый матч «армейцы» проведут на выезде.

Среди других пар отметим противостояние «Наполи» и «Ниццы», а также"Хоффенхайма» и «Ливерпуля».

Первые матчи пройдут 15 и 16 августа, ответные запланированы на 22 и 23 августа. Десять победителей этого раунда выйдут в групповой этап, где присоединятся к 22 клубам, уже получившим пропуск в основную сетку. Жеребьёвка группового этапа состоится 24 августа.

Напомним, ЦСКА в третьем квалификационном раунде одержал победу над греческим клубом АЕК с общим счетом 3:0 по сумме двух матчей (2:0 на выезде и 1:0 дома).

«Янг Бойз» оставил за бортом турнира киевское «Динамо». Общий счет противостояния — 3:3. Однако швейцарский клуб прошел дальше благодаря голу на чужом поле (1:3 на выезде и 2:0 дома).

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