Дмитрий Горбунов, , 14:05 — REGNUM

Новый стадион на Крестовском острове Санкт-Петербурга, ранее получивший широкую и скандальную известность как «Зенит-Арена», может пережить вскоре уже вторую смену газона. Первый раз газон пришлось экстренно менять незадолго до начала матчей Кубка Конфедераций: травяное покрытие, которые было на поле изначально, просто сгнило, вызвав возмущение футболистов и тренеров. И вот, похоже, история повторяется.

Президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко в интервью на официальном сайте клуба коснулся технических вопросов состояния выкатного поля и раздвижной крыши, двух наиболее технически сложных систем нового стадиона «Санкт-Петербург», о которых неоднократно сообщало ИА REGNUM во время скандального строительства спортивной арены.

— Будет ли осенью открыта крыша? — спросили у главы ФК «Зенит».

— Мы в свое время выбирали проект вместе с городскими властями так, чтобы он помог избежать проблем в ненастную погоду. В прошлый раз, несмотря на то что протечки были, шел жуткий ливень, и игра бы остановилась, если бы не была закрыта крыша, — заявил Сергей Фурсенко, имея в виду жалобы зрителей на протечки во время матча «Зенита» с «Рубином». — Там есть некоторые конструктивные недоработки, которые сейчас активно устраняются. Я надеюсь, что такого рода протечек больше не будет. Холодно не будет. Мы привыкли болеть на «Петровском», так что будет только лучше.

(цитата с официального сайта клуба «Зенит»).

Судя по ответу президента клуба, окончательно в проектном режиме раздвижная крыша так и не заработала, но возможно, к осени, спустя год после официального объявления городом об окончании работ по раздвижной крыше, она сможет передвигаться синхронно в автоматическом режиме. Может быть, дождемся и того момента, когда журналистам продемонстрируют работу механизмов крыши в автоматическом режиме, и все, наконец, успокоятся и увидят, что город сдержал свои обещания.

Остановился Сергей Фурсенко и на вопросе состояния футбольного поля, которое было главной проблемной точкой стадиона:

— У вас есть понимание, когда придется менять газон?

— Есть такой стадион «Альянц Арена», известный вам, где все вы наверняка были и получали удовольствие от него. Футболисты всегда с удовольствием там играют. Четыре раза в год они меняют поля. Поэтому в этом нет ничего страшного. Это дополнительные затраты, тем не менее мы справимся с этой задачей.

— Есть понимание, когда его будут менять?

— Я думаю, что, когда оно придет в негодность, в перерыве на матчи сборных мы его и поменяем.

— То есть уже в сентябре?

— Нет. Думаю, что в сентябре оно еще отстоит прекрасно.

— ФИФА же разбирает медиагородок, значит, есть возможность выкатить поле?

— Когда разберет, тогда и поговорим.

(цитата с официального сайта клуба «Зенит»).

Необходимо пояснить, что действительно, на всех стадионах с закрывающейся крышей существуют проблемы с газоном футбольного поля. Проблема заключается в недостатке солнечного света, в результате чего трава не растёт или плохо растёт. В некоторых случаях клубы останавливаются на искусственном газоне, а где-то, как на приведенном Фурсенко в качестве примера стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене, приходится менять газон несколько раз в год.

Петербургский стадион был спроектирован с выкатным полем именно для того, чтобы решить вопрос с инсоляцией: предполагалось, что поле основное время будет находиться за пределами чаши, получая естественные солнечные лучи, и трава будет расти без особых проблем. Но для подготовки к Кубку Конфедераций на месте, куда должно выдвигаться поле, разместили оборудование для телевизионных трансляций.

Этот медиагородок планировали сохранять вплоть до матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. С точки зрения чиновников FIFA, это уменьшало временные и финансовые затраты при подготовке к чемпионату. Но для стадиона и клуба невозможность траве на поле расти естественным образом, и как следствие, необходимость замены газона в этом году, влечет дополнительные финансовые расходы и обязательства. Отдельный вопрос: кто будет за это платить? Юридически стадион в настоящее время принадлежит городу, и клубу еще не передан.

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Ответ Фурсенко о медиагородке, показывает, что вопрос с тем, куда выезжать полю, окончательно не решен, и новый газон, срочно раскатанный к Кубку Конфедераций, придется менять еще раз в этом году.

Получается, что самые технологичные части проекта, которые должны были стать наиболее выигрышными, которыми должны были гордиться владельцы стадиона — выкатное поле и раздвижная крыша — по факту стали самой большой головной болью всех тех, кому приходится эксплуатировать новый стадион в Санкт-Петербурге.

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