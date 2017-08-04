«Милан» бьет рекорд посещаемости в Лиге Европы

Милан, Италия, , 13:26 — REGNUM Итальянский футбольный клуб «Милан» установил рекорд посещаемости на матчах квалификации Лиги Европы. Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Рекорд посещаемости был побит в ответной игре 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором «Милан» на «Сан-Сиро» принимал румынский клуб «Университатя». Этот матч, который завершился победой «Милана» со счетом 2:0, посетило 65 763 зрителя.

Прежний был установлен в сезоне-2015/16 в мачте между дортмундской «Боруссией» и австрийским «Вольфсбергом». Тогда на игру пришло 65 190 человек.

Абсолютного рекорда турнира пришелся на матч 1/16 финала «Тоттенхэм Хотспур» — «Гент» в сезоне 2016/17. Встреча, проходившая на стадионе «Уэмбли», завершилась со счетом 2:2. Эту игру посмотрели 80 465 болельщиков.

Как сообщало ИА REGNUM, санкт-петербургский «Зенит» в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы с израильским клубом «Бней Йегуда» установил рекорд посещаемости своих домашних матчей. На игру пришло посмотреть более 45 тыс. человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Определились все участники раунда плей-офф Лиги Европы

Читайте развитие сюжета: Определились все пары третьего отборочного раунда Лиги Европы