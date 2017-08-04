Володин: «Тамбовский Центр единоборств соответствует международному уровню»

Тамбов, , 13:02 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин, находясь в отпуске, совершил поездку в свой избирательный округ — Тамбовскую область, где осмотрел ряд новых социально значимых объектов. Глава администрации области Александр Никитин показал ему масштабный спортивно-зрелищный комплекс, строительство которого завершается в ближайшее время, — «Центр единоборств».

Спортивные сооружения, которые входят в состав комплекса, по-настоящему впечатлили депутата Госдумы от Тамбовской области. Он подчеркнул, что тамбовский «Центр единоборств» соответствует не только федеральному, но и международному уровню.

«В этом заслуга региональных властей, которые показали свою эффективность и выстроили такую технологическую цепочку, которая позволит сдать объект в скором времени», — отметил он.

Вячеслав Володин высказал слова благодарности в адрес губернатора области Александра Никитина. «Важно, что этот проект реализован совместными силами региона, Российской Федерации и частного инвестора. И он уже состоялся, не остался на стадии фундамента или котлована», — сказал спикер Госдумы. А глава администрации области Александр Никитин подчеркнул, что центр планируют открыть в августе.

Напомним, что строительство спортивно-зрелищного комплекса «Центр единоборств» началось в 2014 году. Общая стоимость строительства комплекса составляет около 2 миллиардов рублей. Из них чуть больше 1 миллиарда рублей выделено из федерального бюджета, из областного бюджета — более 932 миллионов рублей. Для удешевления процесса и снижения нагрузки на федеральный и областной бюджеты региональные власти привлекли частного инвестора для строительства спортивной гостиницы, входящей в состав комплекса. Ее стоимость составит более 590 миллионов рублей.

«Центр единоборств» — это целый комплекс сооружений, включающий в себя дворец спорта, крытый футбольный манеж и гостиничный блок. Дворец спорта оснащен универсальным спортивным залом, залами бокса, настольного тенниса, борьбы и бильярда, тремя тренажерными залами, спортзалом, медико-восстановительным блоком, тренерскими, судейскими, вспомогательными помещениями.

Гостиница рассчитана на 286 мест. Футбольный манеж представляет собой высотное бескаркасное здание, размером 110×79 метров, выполненное по канадской технологии «BEHLEN». Размер футбольного поля составляет 100×60 метров. Арена оснащена трибунами на 1500 мест.