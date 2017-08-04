Путин ответил отказом на предложение возглавить сборную России по футболу

Черемхово, Иркутская область, , 12:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин обсудил перспективы сборной России по футболу на чемпионате мира 2018 года с главой муниципального образования Черемхово Иркутской области Вадимом Семеновым.

В ходе обсуждения Семенов предположил, что российская сборная плохо выступит на чемпионате мира, и высказал мнение, что команда будет хорошо играть только тогда, когда ее возглавит президент страны.

Путин на такое предложение ответил отказом.

«Каждый должен заниматься своим делом. Давайте будем все-таки надеяться на то, что ребята будут стараться», — сказал президент.

Напомним, с 14 июня по 15 июля 2018 года пройдет чемпионат мира по футболу, который впервые состоится в России. Матчи турнира будут сыграны в 11 городах: в Москве, Волгограде, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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