В Ярославле откроют скейтпарк

Ярославль, , 11:36 — REGNUM Сегодня в Ярославле в парке 1000-летия откроют скейтпарк. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ГАО ЯО «Дворец молодежи»

В апреле этого года и.о. губернатора Дмитрий Миронов случайно увидел тренировку ярославских скейтбордистов на Речном вокзале. Спортсмены пожаловались, что им негде заниматься, после чего глава региона предложил сделать дли них более подходящее место для тренировок и соревнований.

«Раньше в парке 1000-летия было несколько «фигур» для скейтбординга, но они были разрозненные, между собой в единую систему не связаны. Кататься на них было неудобно и неинтересно. Сейчас московская фирма сделала нормальный скейтпарк, в который входит шесть фигур: 2 разгонки, пирамида большая рампа, плаза, фан-бокс», — сказал корреспонденту ИА REGNUM скейтбордист Антон Сергеев.

Начальник отдела молодежных проектов ГАО ЯО «Дворец молодежи» Анастасия Куликова в беседе с корреспондентом ИА REGNUM рассказала, что строители советовались с юными спортсменами — какие элементы они хотели бы видеть в парке.

На открытие парка приедут скейтбордисты из Костромы, Иванова, Москвы, пройдут соревнования и показательные выступления сборной команды Федерации по скейтбордингу.