Фурсенко ожидает аншлаг на матче «Зенита» со «Спартаком»

Санкт-Петербург, , 11:20 — REGNUM Президент «Зенита» Сергей Фурсенко сообщил, что на матче санкт-петербургского клуба против московского «Спартака» ожидается аншлаг.

«Билеты практически закончились, но должно появиться ещё какое-то количество мест, связанных с вырезками безопасности. Но будет аншлаг», — приводит слова Фурсенко «Чемпионат».

Он также отметил, что московским болельщикам выделена квота на стадионе в 5,5 тыс. мест, которая выбрана полностью.

Отметим, что если стадион в Санкт-Петербурге будет полностью заполнен, то этот матч станет рекордным по посещаемости для «Зенита». Предыдущий рекорд в российской истории клуба был установлен в матче Лиги Европы против израильского клуба «Бней Йегуда», который посетило более 45 тыс. человек.

Напомним, матч 4-го тура российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Санкт-Петербург» 6 августа.

На данный момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, в его активе 9 очков. Действующий чемпион «Спартак» находится на восьмой строчке в пятью очками.

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