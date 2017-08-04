Николя Саркози обвиняют в получении взяток от Катара

Париж, , 10:26 — REGNUM Бывшего президента Франции Николя Саркози проверят на причастность к коррупционным схемам, которые могли иметь место при определении места проведения чемпионата мира по футболу 2022 года. Об этом сообщает Daily Telegraph.

По информации издания, французские следователи изучают, мог ли Саркози иметь отношение к тому, что местом проведения чемпионата мира по футболу 2022 года был выбран Катар.

Сообщается, что следователи проверяют несколько сделок, согласно которым некоторые французские активы были приобретены властями Катара. Среди таких сделок называется продажа французской мусороперерабатывающей компании, а также французского футбольного клуба «ПСЖ».

По мнению следователей, при совершении сделок «утекло» около €180 млн, часть из которых могла быть выплачена чиновникам, отвечающим за выбор места проведения чемпионата мира.

Согласно информации газеты, Саркози был близко знаком с менеджерами некоторых компаний и мог являться выгодоприобретателем от утечки денежных средств.

Кроме того, по мнению издания, Франция была одним из главных сторонников Катара в борьбе за право проведения мундиаля.

Напомним, выбор хозяев чемпионатов мира 2018 и 2022 годов состоялся в декабре 2010 года в Цюрихе. За право организации турнира 2022 года боролись Австралия, Япония, Южная Корея, Катар и США. В результате выиграла заявка Катара.