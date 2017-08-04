Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира в Стэнфорде

Стэнфорд, США, , 09:55 — REGNUM Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал турнира WTA в американском Стэнфорде.

В матче второго круга Павлюченкова обыграла представительницу США Элисон Риске. Встреча продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:0.

Российская теннисистка, посеянная на турнире под четвёртым номером, сыграет в четвертьфинале с другой представительницей США — Коко Вандевеге. Встреча состоится 4 августа.

Как сообщало, ранее с турнира в Стэнфорде снялась другая российская теннисистка — Мария Шарапова. Пятикратная победительница турниров Большого шлема не смогла продолжить выступления из-за травмы левого предплечья.

Теннис. Стэнфорд 2017 (ж). 2-й круг

Анастасия Павлюченкова (Россия, 4) — Элисон Риске (США) — 6:4, 6:0

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