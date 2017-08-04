Победа во втором матче Grand Chess Tour осталась за Карлсеном

Сент-Луис, США, , 09:42 — REGNUM Второй матч третьего этапа шахматного турнира Grand Chess Tour завершился победой норвежца Магнуса Карлсена, сообщается на официальном сайте Grand Chess Tour.

Гроссмейстер(Россия) играл с норвежским соперником в ночь на 4 августа. Партия закончилась на 42-м ходу. Отметим, что норвежец играл белыми фигурами.

Напомним, соревнования проходят в Сент-Луисе (штат Миссури, США) и завершатся 12 августа.

2 августа Карякин выиграл партию в первом матча у Петра Свидлера (Россия). Партия завершилась на 39-м ходу. Карякин играл белыми фигурами.

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