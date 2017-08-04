Неймар стал игроком «ПСЖ»

Париж, , 07:43 — REGNUM Футбольный клуб «ПСЖ» официально объявил о трансфере бразильского нападающего Неймара. Об этом говорится на сайте клуба.

Неймар, который провел предыдущие четыре сезона в испанской «Барселоне», подписал контракт с французским клубом на пять лет.

«ПСЖ» выкупил контракт форварда у испанского гранда за € 222 млн. Именно такая сумма была прописана в соглашении нападающего с «каталонцами». Ранее стало известно, что эти деньги поступили на счет «Барселоны».

Таким образом, 25-летний бразилец стал самым дорогим футболистом в истории мирового футбола. Предыдущий рекорд принадлежал валлийскому полузащитнику Гарету Бэйлу, который в 2013 году перешел из «Тоттенхэма» в мадридский «Реал» за € 100 млн.

Напомним, в 2013 году Неймар стал игроком «Барселоны, перейдя в каталонский клуб из бразильского «Сантоса». В ее составе он провел 186 матчей и забил 106 голов. За четыре сезона, проведенные в клубе, он стал двухкратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании и победителем Лиги чемпионов.

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