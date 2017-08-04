Определились все участники раунда плей-офф Лиги Европы

Москва, , 07:22 — REGNUM Стали известны все участники раунда плей-офф Лиги Европы. Среди российских клубов в этой стадии турнира примут участие «Краснодар» и санкт-петербургский «Зенит».

«Краснодар» в ответном матче 3-го квалификационного раунда уверенно обыграл датский «Люнгбю» со счетом 3:1. Первый матч завершился со счетом 2:1 в пользу российского клуба.

«Зенит» по сумме двух матчей прошел израильский клуб «Бней Йегуда». Однако если в первой встрече клуб из Санкт-Петербурга одержал победу над заведомо более слабым противником со счетом 2:0, то в ответной игре команда показала невзрачный футбол и уступила со счетом 0:1.

Жеребьевка раунда плей-офф состоится 4 августа. «Зенит» и «Краснодар» попали в число сеяных команд, и им в соперники достанутся клубы из группы несеяных.

Сеяные: «Зенит», «Краснодар», «Фенербахче», «Динамо» Киев, «Атлетик», «Милан», «Аякс», «Брюгге», «Виктория», ПАОК, «Зальцбург», БАТЭ, «Брага», «Легия», «Лудогорец», «Динамо» Загреб, «Эвертон», «Марсель», «Мидтьюлланд», «Маккаби» Тель-Авив, «Партизан», «Аустрия».

Несеяные: «Маритиму», «Русенборг», «Панатинаикос», «Шериф», «Хайдук», «Александрия», «Аполлон», «Црвена Звезда», «Видеотон», «Утрехт», «Скендербеу», «Альтах», АЕК Афины, АЕК Ларнака, «Осиек», «Хабнарфьордюр», «Виторул», «Домжале», «Вардар», «Судува», «Эстерсунд», «Шкендия». Отметим, что российские клубы не могут встретиться на этой стадии турнира с клубами с Украины, поэтому «Зенит» и «Краснодар» точно не получат в соперники «Александрию».

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