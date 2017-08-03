В Узбекистане появится первый «олимпийский» бассейн

Ташкент, , 13:56 — REGNUM 3 августа в Республиканском колледже олимпийского резерва (РКОР) в Ташкенте состоялась презентация проекта «умного» бассейна с чашей размером 50 на 25 метров, передает корреспондент ИА REGNUM.

Стоит отметить, что на сегодняшний день в Узбекистане нет плавательного бассейна, подходящего по параметрам для подготовки к международным соревнованиям.

«Строительство бассейна началось 30 лет назад, в 1987 году, однако, с развалом СССР финансирование закончилось, остановилось и строительство», — рассказал журналистам директор РКОР Джасур Акрамов.

По его словам, позднее нашелся спонсор, который продолжил строительство, но через 5 лет также прекратил работы.

Отныне завершением проекта займется один из операторов сотовой связи.

«К концу года мы сдадим объект, что называется «под ключ», предварительно протестировав все параметры объекта», — отметил в ходе презентации гендиректор компании-инвестора Дмитрий Щуков.

По его словам, бассейн будет соответствовать всем международным стандартам, «с ультрафиолетовой системой очистки воды, автономной котельной».

"Я помню, как во времена СССР дети, с красными от хлорки глазами, выходили из бассейнов, теперь этого не будет, вода в бассейне будет близка к родниковой», — отметил Щуков.

Кроме того, инвестор построит и другие спортивные объекты на территории колледжа, в числе которых спортивный и учебные залы, медицинский блок.

На мероприятии присутствовали руководство Министерства информационных коммуникаций, Госкомспорта, Олимпийского комитета, Федерации плавания Узбекистана.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, регламентирующее дальнейшее развитие в стране физической культуры и массового спорта. Постановлением утверждена соответствующая программа.

Среди ее задач организация физической активности населения, в том числе учащихся и студентов, проведение спортивных мероприятий, отбор и подготовка талантливых спортсменов среди молодежи.

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