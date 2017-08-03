В США сенаторы обеспокоились правами рабочих КНДР на стройках к ЧМ-2018

Вашингтон, , 13:07 — REGNUM Американские сенаторы направили обращение в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой провести расследования в отношении условий работы на стройках объектов ЧМ-2018 в России, говорится в сообщении на официальном сайте сената США.

Согласно тексту документа, речь идет о сообщениях «об эксплуатации северокорейских рабочих». Информация об этом появилась в статье английской газеты Guardian в мае 2017 года.

В статье также говорилось, что письмо с просьбой проверить информацию президенту ФИФА Джанни Инфантино написали главы футбольных федераций Швеции, Дании, Норвегии и Исландии.

Инфантино в ответ заявил, что в 2016 году подобные случаи были выявлены инспекцией ФИФА в Санкт-Петербурге, однако в марте 2017 года такого уже не было зафиксировано.

Американские же сенаторы вновь подняли тему, заявив, что «правами человека на стройках объектов чемпионата мира» ФИФА необходимо заботиться.

«Защита рабочих и спортсменов от принудительного труда должна быть ключевым моментом этих обязательств. Главное спортивное событие в мире не должно строиться на спинах самых уязвимых людей на планете», — говорится в сообщении сенаторов.

Ранее вице-премьер-РФ, председатель оргкомитета «Россия-2018» Виталий Мутко заявил, что работы, которые ведутся в России на стадионах к ЧМ-2018, осуществляются в соответствии с требованиями ФИФА.