Стала известна зарплата Неймара в «ПСЖ»

Париж, , 12:41 — REGNUM Бразильский нападающий Неймар достиг договоренности с французским клубом «Пари Сен-Жермен» о подписании контракта. Об этом 3 августа сообщает Sky Sports.

По информации издания, контракт футболиста с клубом будет рассчитан на пять лет, а ежегодная зарплата составит €30 млн. Предполагается, что в ближайшее время Неймар приедет в Париж для заключения сделки.

«Барселона», в составе которой бразилец провел четыре сезона, объявила, что футболист попрощался с одноклубниками, получив освобождение от тренировок и разрешение на переход в другой клуб.

Согласно договору, заключенному между клубом и футболистом, Неймар может перейти в любой другой клуб при условии выплаты отступных в размере €222 млн. Также сообщалось, что «ПСЖ» готов заплатить за трансфер необходимую сумму.

Ранее Профессиональная футбольная лига Испании (LFP) заблокировала возможность перехода нападающего «Барселоны» Неймара во французский клуб «ПСЖ». Однако бразилец, несмотря на запрет, продолжил переговоры с французским клубом.

Напомним, Неймар стал игроком «Барселоны» в 2013 году, куда он перешел из бразильского «Сантоса». В составе «сине-гранатовых» он провел 186 матчей и забил 106 голов. За время, проведенное в клубе, он стал двухкратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка Испании и победителем Лиги чемпионов.

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