Леонид Слуцкий: «Я как Юрий Гагарин»

Халл, Великобритания, , 12:04 — REGNUM Главный тренер «Халл Сити» Леонид Слуцкий сравнил себя с первым космонавтом Юрием Гагариным, сказав, что он является первым российским тренером в английском футболе.

«На мне лежит серьёзная ответственность перед клубом, болельщикам, людьми из России, которые оказали мне поддержку. Я для них как Юрий Гагарин. Я первый тренер из России, который работает в английском футболе, и для меня это действительно очень важное время», — приводит слова Слуцкого пресс-служба «Халл Сити».

Российский специалист также отметил, что тренерская работа в Англии является для него серьёзным приключением и что он готов к началу сезона, несмотря на тяжелое начало.

Под руководством Слуцкого «Халл Сити» прошел предсезонную подготовку. Клуб провел пять контрольных матчей, в которых одержал две победы, два раза сыграл вничью и один раз проиграл.

Напомним, Леонид Слуцкий стал главным тренером «Халл Сити» в начале июня. В прошлом сезоне команда вылетела из премьер-лиги. Руководство клуба ставит перед российским тренером задачу вернуть клуб в высшую лигу английского футбола.

Как сообщало ИА REGNUM, свой первый официальный матч под руководством нового тренера «Халл Сити» проведет 5 августа. В первом туре Чемпионшипа команда отправится на выездной матч против «Астон Виллы».

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