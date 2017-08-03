Конец карьеры: Кличко решил бросить бокс

Киев, , 11:47 — REGNUM Решение о завершении профессиональной боксерской карьеры принял украинский спортсмен Владимир Кличко, младший брат мэра Киева Виталия Кличко, сообщает Bild.

Уточняется, что Кличко решил не участвовать в схватке сиз Великобритании.

Напомним, в ноябре 2015 года Кличко проиграл британскому сопернику Тайсону Фьюри, потерпев первое поражение за 11 лет. Он лишился сразу трех поясов престижных организаций — WBA, IBF и Всемирной боксерской организации (WBO).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля 2017 года Кличко был побежден Джошуа. По итогам встречи ему не удалось вернуть два титула чемпиона мира по боксу.

Читайте ранее в этом сюжете: Боксер Джошуа рассказал, как он победил Кличко