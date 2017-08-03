Названы потенциальные соперники ЦСКА в плей-офф отбора ЛЧ

Москва, , 11:36 — REGNUM Московский футбольный клуб ЦСКА, переигравший по сумме двух встреч греческий АЕК, будет в числе сеяных команд при жеребьевке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов (ЛЧ). Об этом сообщается на странице столичной команды в соцсети Twitter.

Так, соперниками московского ЦСКА в следующей стадии турнира могут стать швейцарский «Янг Бойз», румынский «Стяуа», французская «Ницца», немецкий «Хоффенхайм» или турецкий «Истанбул».

"Потенциальные соперники ЦСКА по раунду плей-офф Лиги чемпионов, — говорится в сообщении. — Жеребьевка — 4 августа в 13:00 мск».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 августа московский ЦСКА переиграл греческий АЕК в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч на 74-й минуте забил Бибрас Натхо.

Первый матч, прошедший 25 июля в Афинах, завершился также победой ЦСКА со счетом 2:0.

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