Звезда NBA Терренс Джонс продолжит карьеру в Китае

Пекин, , 10:09 — REGNUM Руководство американского баскетбольного клуба Houston Rockets подтвердило информацию о переходе Терренса Джонса в команду Китайской баскетбольной ассоциации. Звезда NBA со следующего сезона будет выступать за Qingdao Doublestar.

Согласно достигнутым договоренностям, ценный игрок выступит за китайский клуб в ходе следующего сезона, соглашение может быть продлено еще на несколько лет. Ранее Терренс Джонс выступал за Houston Rockets на протяжении 4 лет, пишет «Сина синьвэнь».

Кроме того, игрок входил в составы еще двух баскетбольных клубов: New Orleans Pelicans и Milwaukee Bucks. Ранее состав китайского клуба Qingdao Doublestar пополнился еще одним представителем NBA — контракт с клубом подписал Джонатан Гибсон.

Руководство Qingdao Doublestar сообщило, что усиление команды двумя ценными игроками позволит клубу занять лидирующие позиции в Китайской баскетбольной ассоциации. По итогам 2016 г. Qingdao Doublestar занял 12 место в общекомандном зачете.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, американский бизнесмены Тильман Фертитта, Джим Макинглейв и самый известный китайский баскетболист Яо Мин выразили заинтересованность в приобретении баскетбольного клуба Houston Rockets, который был выставлен на продажу его действующим владельцем Лесли Александром.

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