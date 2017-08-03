Шарапова снялась с турнира в Стэнфорде из-за травмы

Стэнфорд, США, , 10:05 — REGNUM Российская теннисистка Мария Шарапова не смогла продолжить выступление на турнире в американском Стэнфорде. Она снялась с соревнований из-за проблем с левым предплечьем. Об этом 3 августа сообщается на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

«К сожалению, я должна сняться с сегодняшнего матча. В конце матча в понедельник вечером я почувствовала боль в левом предплечье. После вчерашней проверки доктор рекомендовал мне не рисковать», — сказала Шарапова.

В матче первого круга Шарапова обыграла американку Дженнифер Брэди со счетом 6:1, 4:6, 6:0. Во втором круге она должна была встретиться с седьмой ракеткой турнира украинкой Лесей Цуренко.

Напомним, турнир в Стэнфорде стал для Шараповой первым после паузы, связанной с травмой. Во время матча на турнире в Риме она получила травму бедра. До этого теннисистка отбывала 15-месячную дисквалификацию за употребление мельдония.

На сегодняшний день остается неизвестным, примет ли Шарапова участие в турнирах в Торонто и Цинциннати, на которые получила специальные приглашения от организаторов.

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